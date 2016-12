El PSG cae en Guingamp y acentúa su bache

Fútbol Internacional

El París Saint Germain salió malparado del Stade du Roudourou, donde encajó su cuarta derrota de la temporada tras caer ante el Guingamp (2-1), en su encuentro de la decimoséptima jornada de la Liga de Francia.



El conjunto de Unai Emery, rival del Barcelona en los octavos de final de la Liga de Campeones, acentuó sus dudas y las dificultades con las que transita en lo que va de curso. Acumula el campeón tres encuentros sin ganar. Perdió en Montpellier hace dos semanas (3-0) y el pasado domingo no pasó del empate en el Parque de los Príncipes frente el Niza, actual líder (2-2).



El dominio del cuadro parisino fue infructuoso. Volvió a demostrar su falta de acierto el PSG y las deficiencias en defensa para frenar las transiciones rápidas de sus rivales.



El Guingamp, una de las revelaciones del curso, situado en la cuarta plaza, sentenció prácticamente el partido con dos goles en cuatro minutos. El primero fue en el 66, obra de Yannis Salibur. En el 70, con el París Saint Germain volcado, fue anotado por Will de Pauw.



El equipo tiró de heroica pero de forma apresurada y sin orden. Aún así, acortó distancias a diez del final, por medio del uruguayo Edinson Cavani. No le dio para más.



El París Saint Germain, tercero en la clasificación, puede quedar a seis puntos del segundo puesto del Mónaco y a siete del líder, el Niza, si ganan sus respectivos partidos frente el Lyon y el Dijon.

