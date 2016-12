Andrés D'Alessandro vuelve al Inter de Brasil

Fútbol Internacional

Daniel Martínez Pérez

Tras haberse consagrado en la Copa Argentina y haber firmado la clasificación de River Plate a la venidera Copa Libertadores, uno de los pilares del equipo, Andrés D’Alessandro, debe hacer sus maletas y volver a Brasil con el Inter de Porto Alegre, club dueño de su ficha y que lo tenía cedido en el conjunto millonario.

El volante que llegó como un ídolo a su casa, rindió lo esperado y es algo que agradeció en rueda de prensa. “Valoro el esfuerzo y el profesionalismo para jugar, haber entrenado con este cuerpo técnico me rejuveneció. River en todo momento me pasó la idea de que me quede. Eso me pone muy contento y se los agradezco de corazón”, dijo.

D’Alessandro también se mostró contento por haber levantado un título con la casaca de River antes de volver al Inter. “Misión cumplida haber vuelto después de 13 años. La Copa Argentina lo tomo como un plus en mi carrera. Me deja muy tranquilo que hayamos dejado a River en la Copa Libertadores”.

Ahora, el argentino debe tomar vuelo con destino a Brasil para reintegrarse al equipo dueño de su pase, el Inter del criollo Luis Manuel Seijas que no pudo mantener la categoría y en el 2017 deberá disputar la segunda división del fútbol amazónico.

