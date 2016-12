Bussaca defiende el videoarbitraje

Fútbol Internacional

Massimo Bussaca, exárbitro y Jefe de Arbitraje FIFA, ha hablado en El Partidazo de la Cope sobre el sistema VAR, que ha generado algunos disgustos en el Mundial de Clubes, y ha aclarado las polémicas surgidas. El excolegiado internacional suizo hizo referencia al error en el Mundial de Corea y Japón 2002 que dejó fuera a España.

El suizo tocó varios puntos que han llamado la atención sobre el videoarbitraje, como el tiempo de espera para tomar las decisiones. "Pregúnten a la Selección española si cuando se fue de Corea no era mejor esperar cinco minutos. Así España se hubiera quedado en el Mundial. La injusticia en el fútbol no se olvida. La mano de Henry o Maradona. La tecnología está para los errores graves", afirmó el excolegiado.

Sobre las dos situaciones polémicas generadas en el Mundial de Clubes, Bussaca afirmó que ambas fueron justas y correctas. Con respecto al gol de Cristiano Ronaldo, afirmó que "El asistente dos en caso de duda no levanta la bandera por la rapidez de las acciones. Estaba muy seguro de su decisión y cuando hay gol, duda y lo resuelve la tecnología", aseguró el suizo, mientras que en gol del Kashima aseguró que "la decisión de pitar penalti fue correcta. No hubo fuera de juego. El fuera de juego sólo se puede mirar en el vídeo si la jugada acaba en gol o penalti".

Las jugadas más importantes que pueden revisar los árbitros durante un partido son las que inmiscuyen goles o penaltis, para estar seguros de sus decisiones. El excolegiado afiarma que en Brasil 2014 hubiese querido contar con esta herramienta y espera que para Rusia 2018 ya sea normal el uso de la misma.

"Estamos satisfecho porque creo que no hemos visto ninguna injusticia. Y en el futuro no queremos ver perder a equipos por errores arbitrales. Se puede discutir como lo hacen los árbitros. Esto es un experimiento. Lo importante es que los equipos tienen que ganar porque lo hicieron mejor y no por un fallo del árbitro", finalizó.