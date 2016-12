Del Valle: "2016 ha sido muy importante para mí"

Fútbol Internacional

Jueves 15| 6:16 pm





Raúl Pérez / @enriul

Tras la victoria del Bursaspor ante Ümranıyespor (3-0) en la Copa de Turquía, el venezolano, Yonathan Del Valle, conversó con meridiano.com.ve para analizar su actuación del día de hoy y su presente dentro del conjunto verdiblanco. "Estoy contento por la victoria del día de hoy. La Copa es un objetivo para el Bursaspor, así como cada uno de los juegos. Queremos luchar y ganar cada partido, eso es lo importante", afirmó el de Guacara.

Del Valle anotó el segundo tanto del compromiso aprovechando una contra veloz de su equipo y una buena asistencia del argentino Pablo Batalla, todo un referente dentro del equipo. Con el de hoy, Del Valle sumó catorce compromisos en la temporada y anotó su segundo tanto de la campaña.

"Estoy contento de tener la confianza del entrenador. El ha puesto toda su confianza en mí y yo le estoy respondiendo en cada partido con entrega y ganas de hacerlo bien", continuó el veloz atacante de 26 años.

En el torneo liguero, Bursaspor se encuentra quinto, a un punto de puestos europeos, y el próximo lunes recibe a un inspirado Antalyaspor. "Cada partido para nosotros es importante. Sabemos que el Antalyaspor viene de ganarle al Fenerbahce, pero nosotros vamos a buscar los tres puntos, ya que queremos terminar dentro de los primeros cinco puestos de la tabla", aseguró el venezolano.

Atentado en Estambul

El compromiso previo del Bursaspor en la liga fue ante el Besiktas, minutos antes del lamentable atentado de la semana pasada, en el cual decena de personas perdieron la vida.

"Lamentablemente lo que pasó después del compromiso está pasando con frecuencia en el mundo y sobre todo acá en Turquía. Eso pone triste a mucha gente, y en especial a mí. Nosotros pasamos el mayor susto de nuestras vidas, ya que a los quince minutos de salir del estadio detonaron dos bombas y fue muy doloroso para las personas afectadas", aseguró el criollo quien se encuentra en su octava campaña en Europa.

Con la mente siempre en la Vinotinto

Yonathan Del Valle vio con muy buenos ojos su regreso a la selección nacional de la mano de Rafael Dudamel y espera seguir contando para los próximos compromisos de Venezuela.

"El primer llamado de la selección me dio una gran alegría. Yo quería volver a jugar con mi país y vestirme de Vinotinto. La Copa América la aproveché al cien por ciento cada vez que tuve minutos y por eso este 2016 fue muy importante no solo para mí, sino también para mi familia, mis amigos y todas las personas que me quieren", afirmó Del Valle, quien tiene once presentaciones con la selección mayor.

"Espero que me den nuevamente la confianza de vestir la camiseta de la selección y sé que así será. Trataré de seguir aportando y dando el máximo para poder estar presente en los juegos de eliminatoria que se vienen el próximo año", concluyó el atacante.