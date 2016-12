Benzema: "No fue un año difícil para mí"

Fútbol Internacional

Karim Benzema, delantero francés del Real Madrid, descartó que 2016 haya sido un año difícil para él, y mostró su confianza en cerrarlo conquistando el Mundial de Clubes y aportando goles como el que marcó en la semifinal ante el América mexicano (0-2).



"Ha sido un partido difícil contra un rival fuerte. Era difícil por el viaje pero fue un buen partido, lo ganamos y a la final", aseguró nada más acabar el partido Benzema a TVE.



"No fue un año difícil para mí, solo hubo un dos partidos que no he jugado bien pero mi año ha sido muy bueno, gané títulos con el Real Madrid, marqué goles y tengo confianza para la final para aportar goles", añadió.



Benzema dedicó su gol en Yokohama a Zinedine Zidane. "Es un ejemplo para mi, es mi y amigo y mi entrenador. Estoy muy contento de trabajar con él". EFE