Ricardo La Volpe resta importancia a la baja de Sergio Ramos

La Volpe sabe que vencer a los merengues no será fácil./Cortesía

Fútbol Internacional

Miércoles 14| 5:56 pm





Ricardo La Volpe, técnico del América, el rival el jueves del Real Madrid en la segunda semifinal del Mundial de Clubes, restó importancia a la baja del capitán blanco Sergio Ramos, anunciada horas antes por Zinedine Zidane.

"Es un gran baluarte dentro de la defensa del Real Madrid y de la selección, pero no creo que sea una ventaja para nosotros", comentó este miércoles en la conferencia de prensa previa al encuentro en Yokoham.

Aunque concedió: "Se ha comentado los goles que ha hecho faltando un minuto o en tiempo de compensación. Es un hándicap para el Madrid en el balón parado, pero tampoco tanto. No va a flaquear nada un equipo como el Madrid por la ausencia de Ramos".

Sobre el encuentro en sí, La Volpe aseguró que sus jugadores tienen que "ser inteligentes y tener equilibrio". "Si no tenemos la pelota no podemos regalar espacios (...) Hay que achicar a lo largo y a lo ancho. Y mi punto de vista es tener la pelota. Si tenemos la pelota no la tiene el contrario. Y cuando la tengamos hay que ser agresivos y ofensivos", declaró ante los periodistas.

El veterano técnico argentino descargó a sus jugadores de responsabilidad: "Ellos tienen que estar más nerviosos que nosotros. Son favoritos y es por algo. Y esa presión es para ellos".

AFP