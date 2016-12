El América cree que le "quitará protagonismo al Real Madrid"

Fútbol Internacional

Miércoles 14| 8:35 am





El técnico del Club América, Ricardo La Volpe, afirmó hoy que su equipo tratará de "quitarle el protagonismo y la iniciativa" al Real Madrid en la semifinal del Mundial FIFA de Clubes 2016 que ambos equipos disputarán el jueves.



El entrenador argentino afirmó que su filosofía de juego se basa más "en el gusto por la pelota" que en "centrarse en la marca en medio campo" o en la "agresividad defensiva", en una rueda de prensa celebrada hoy en el estadio Internacional de Yokohama (sur de Tokio), mismo escenario donde tendrá lugar el partido de mañana.



"Queremos competir de igual a igual. Cuando no tengamos la pelota vamos a respetarlos y a estar bien parados, pero cuando la tengamos trataremos de ser agresivos y ofensivos y de buscar las pequeñas carencias que tienen estos grandes equipos", dijo La Volpe.



"No podemos ganar al Real Madrid solo echándole ganas", advirtió el exseleccionador de México, quien añadió que su equipo "debe ser inteligente" y "mantener el equilibrio tanto en ataque como en defensa".



A su juicio, el papel de favorito con el que parte el Madrid supone "más presión" para los blancos, mientras que los jugadores del América "tienen que salir con tranquilidad y ya han demostrado que son capaces de hacer grandes cosas", según dijo.



"Tenemos jugadores de garantía y con eso América va a intentar dar a conocerse al mundo", destacó.



En cuanto a la baja de Sergio Ramos con la que cuenta el Madrid para el partido, La Volpe comentó que se trata "de un gran baluarte de la defensa" y que "últimamente ha destacado por sus goles en el último minuto", aunque añadió que no cree que los campeones de la UEFA Champions League "vayan a flaquear" por su ausencia.



"Esperemos que (Ramos) sea una baja sensible para el equipo. Pero por otro lado el jugador que lo va a sustituir también va a llegar con ganas de jugar y de demostrar", dijo en la misma línea el centrocampista del América Rubens Sambueza, quien compareció ante los medios junto a La Volpe.



El capitán de "las águilas", que podrá volver a jugar ante el Madrid tras perderse la primera ronda por unas dolencias, añadió que su equipo "tratará de hacer historia" el jueves ante los blancos. EFE