Ramos: "No importa quien juegue, importa la victoria"

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, no lamentó su ausencia en la semifinal de Mundial de Clubes que se pierde por un problema muscular este jueves ante el América mexicano, y aseguró que "no importa quien juegue, importa la victoria".

Después de ejercitarse al margen del grupo un día más en la víspera de las semifinales del Mundial de Clubes, el capitán blanco colgó una imagen en sus canales oficiales destacando su vuelta al trabajo de campo (no se ejercitaba desde el viernes), y dando importancia al bien del equipo antes que al personal.

"De vuelta sobre el verde. No importa quien juegue, importa la victoria. ¡A por la final!", escribió Sergio Ramos que llegaba al Mundial de Clubes tras marcar dos goles salvadores en LaLiga Santander, que dieron puntos al Real Madrid en el Clásico del Camp Nou ante el Barcelona y frente al Deportivo de la Coruña.

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, reconoció en su comparecencia ante los medios que Ramos era baja para la semifinal y duda para la final en caso de que su equipo supere al América.

"No va a jugar la semifinal. Se ha resentido un poco, no es nada, pero tiene molestias. Estaba un poco cargado y, como siempre, no vamos a arriesgar nada. Veremos si llega para el domingo", manifestó./ EFE