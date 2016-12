Samudio: "Es el partido que todos sueñan de chico"

Fútbol Internacional

Martes 13| 4:53 pm





"El próximo es el partido de los sueños. Es el partido que todos sueñan cuando son chicos. Enfrentarte a Cristiano Ronaldo y a los mejores del mundo", ha comentado Samudio, en entrevista a FIFA.com.



El Club América se metió en semifinales tras derrotar previamente al coreano Jeonbuk Hyundai (2-1), con remontada incluida: "La verdad que se nos complicó porque pensábamos más en atacar. Sabíamos que lo fuerte de ellos eran las triangulaciones por los costados, y en una jugada desafortunada llegaron al gol".



"Pero, no obstante, nosotros nunca perdimos la esperanza. Sabíamos que dependía de nosotros. Estábamos concentrados y confiábamos en que podíamos dar vuelta y así fue", ha añadido el lateral paraguayo.



Además, el triunfo ante el Jeonbuk ha permitido al conjunto mexicano quitarse la espina que tenía clavada desde la edición del último año, cuando cayeron ante el Guangzhou Evergrande: "Sin duda, nos quitó la presión porque el año pasado dejamos muchas cosas pendientes".



"Sabíamos que ésta era una nueva oportunidad. No diría revancha porque no era el mismo rival que el año pasado, pero era una oportunidad linda de empezar con el pie derecho. Los compañeros se portaron de 10 puntos y ahí estamos ya en el partido que todos queríamos jugar", ha apuntado.



Ahora, ante el Real Madrid, está en juego el pase a la finalisima: "Hay que soñar. Vamos a pelear cada pelota dividida como si fuera la última. Vamos a correr hasta dejar la última gota de sudor", repite fiel a su máxima de fútbol".



"Tenemos muchas ganas, mucha ilusión y buen fútbol. Debemos descansar porque viene un partido importante, sumamente difícil, pero te aseguro que es el partido que cada uno de nosotros quería jugar en su vida", ha indicado.



En Japón, el Real Madrid cuenta con la ausencia del galés Gareth Bale, con quien Samudio se hubiera tenido que medir: "Nos va a dejar un poco más tranquilos por esta zona. Pero, en fin..., el Real tiene jugadores enormes, para nosotros es una linda oportunidad y nada es imposible en esta vida".



"Tienen dos piernas, una cabeza, ¡son humanos!. Bueno, todos sabemos a que equipo nos vamos a enfrentar...", ha apuntado Samudio. EFE