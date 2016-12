Suárez sobre ausencia en The Best: "Hay jugadores con más marketing que yo"

Fútbol Internacional

Martes 13| 12:40 pm





El delantero del Barcelona Luis Suárez dijo que "hay jugadores con más marketing" que él, en relación a su ausencia entre los tres finalistas al premio The Best, que concede la FIFA al mejor jugador de 2016.



"Priorizo lo grupal y lo que ganás a nivel colectivo. Tampoco le doy mucha importancia a eso y aparte yo siempre dije que hay jugadores con más marketing que yo", manifestó Suárez en una entrevista con el suplemento deportivo uruguayo Ovación.



El goleador uruguayo quedó el pasado 2 de diciembre finalmente descartado del trío final de aspirantes, que quedó conformado por el portugués Cristiano Ronaldo (Real Madrid), el francés Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) y el argentino Lionel Messi (Barcelona), que sabrán quién es el ganador durante una gala que celebrará la FIFA el próximo 9 de enero en Zúrich.



Sobre su año deportivo, Suárez manifestó que "a nivel general" el balance del Barcelona "fue positivo" porque "se ganó Liga" y la "Copa del Rey", que son cosas a las que aspira su club, que consideró "el equipo más importante en España".



"Pero te queda esa sensación de que también podríamos haber ganado la Champions", agregó.



De cara a 2017, Suárez comentó que aspira a "tener un buen año, finalizar bien a nivel colectivo, pelear todo con el club y clasificar directamente al Mundial de Rusia 2018 con Uruguay (sin pasar por la repesca), algo que no se logra hace mucho tiempo".



Respecto a su papel de líder en la Celeste, manifestó que son "responsabilidades" que "debe asumir" por lo que él "representa para los compañeros y la gente".



Sobre la lucha emprendida por los jugadores de la selección en defensa de los derechos de imagen que generan como futbolistas de la Celeste dijo que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), el fútbol uruguayo y la selección absoluta "tienen la capacidad de generar muchos más ingresos" si el beneficio no se lo queda un tercero, en relación a los intermediarios con los que la AUF negocia los diferentes patrocinios.



"Vamos a pelear hasta el final para que haya independencia en las relaciones y decisiones (de la AUF)", añadió. EFE