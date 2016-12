El Fútbol Mundial se rinde a los pies de Cristiano

Wilder Delgado Suárez || @WilDelgado23

Luego de conocerse la noticia de que Cristiano Ronaldo era el ganador del Balón de Oro 2016, premio que vuelve a entregar la revista France Football, futbolistas y ex futbolistas felicitaron al crack portugués y otros como Robert Lewandowski se “mofaron” de la revista.

En Japón el Real Madrid en pleno, liderado por el capitán Sergio Ramos, felicitaron a Ronaldo por la obtención de su cuarto galardón como “Mejor Jugador del Mundo”.

“Felicidades amigo, 2016 ha sido tu año” escribió Ramos en su cuenta en Instagram, acompañado de una foto junto a CR7 con una torta del Balón de Oro.

Otro que mostró su cariño con el luso en Instagram, fue el brasileño Marcelo.

Ronaldinho Gaúcho se manifestó por la red social Twitter y mandó un mensaje cariñoso al 7 blanco, añadiendo que el trabajo que hace con su equipo y su selección ha sido determinante en su carrera.

Parabéns meu amigo @cristiano, mais do que merecido. Grandes conquistas com clube e seleção nos últimos anos são o caminho do seu sucesso!!! pic.twitter.com/K5BmgScvjY