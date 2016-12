Lara pide "tregua" a críticos al asumir como seleccionador de El Salvador

Fútbol Internacional

Lunes 12| 11:16 pm





El nuevo seleccionador de El Salvador, el colombiano Eduardo Lara, pidió hoy a la prensa deportiva y la afición una "tregua" en sus críticas para permitir que los jugadores se preparen tranquilos para el torneo regional de la UNCAF, que se disputará en enero en Pamaná.



"Quiero pedirles que hagamos un tregua, hasta que termine este torneo que se va a realizar en Panamá, que dejemos a la federación y al grupo tranquilos", dijo el exseleccionador de Colombia en su presentación.



Lara afirmó que todos los jugadores salvadoreños tienen las puertas abiertas en la Selecta, incluso algunos de los 23 que fueron sancionados por su participación en el escándalo de arreglo de cuatro partidos oficiales.



"Yo no tengo problemas con ninguno, no tengo contaminación de nada", dijo.



"No voy a mirar lo que ha pasado atrás, todos los jugadores van a tener las puertas abiertas", añadió.



"Vamos a bajar las cortinas, vamos a arrancar un proyecto nuevo y lo único que queremos darle muchas alegrías al pueblo salvadoreño", concluyó.



Lara emprenderá los entrenamientos con la Selecta el 3 de enero, 10 días antes del comienzo en Panamá de la copa de la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF).



El Salvador busca una de las cuatro plazas para disputar la Copa de Oro 2017, el torneo de selecciones más importante que organiza la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

EFE