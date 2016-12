Tevez compara el triunfo de Boca sobre River con la conquista de un título

Fútbol Internacional

"La rivalidad con River es muy grande y ganar en la cancha de ellos es muy lindo. Se puede comparar con un campeonato porque la gente lo disfruta de tal manera", dijo Tevez a Radio La Red.



El delantero marcó dos goles y dio una asistencia en el superclásico que valió además a su equipo la obtención del liderato de la Liga.



"Me lo debía a mí mismo. En mi mente estaba tratar de disfrutarlo y tomarlo así, sin renegar. Era lo que me faltaba, un partido así. Estaba en deuda conmigo y era una deuda pendiente jugar bien estos partidos contra River", agregó 'el Apache'.



Tevez dijo que tiene que "ver todos los frentes" antes de considerar alguna oferta del fútbol chino.



"Cuando tenga mi cabeza despejada tomaré la decisión correcta. No es momento de apresurarse", explicó el delantero de 32 años. EFE