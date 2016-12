Boca pierde a su portero titular en la antesala del clásico ante River

Fútbol Internacional

Boca Juniors perdió a su portero titular Guillermo Sara, que sufrió una luxación del hombro derecho y no podrá jugar ante el superclásico de este domingo contra River Plate.



Sara se lesionó en la última práctica del conjunto 'xeneize' y su lugar en la portería será ocupado por el juvenil Axel Werner, de 20 años, que hará su debut oficial en el estadio 'Monumental'.



Boca Juniors llega a este campeonato con el objetivo de sumar un triunfo que le permita no ceder terreno en una clasificación que lo ubica segundo a dos puntos de Estudiantes y San Lorenzo, que este sábado se impuso por 3-2 ante Unión.



El conjunto 'xeneize' sin competencia internacional para 2017 debe lograr un buen resultado en su visita al tradicional rival de la mano de Carlos Tevez, capitán y emblema.



El delantero, que puso en duda su continuidad para el año próximo en Boca por una millonaria oferta del fútbol chino, expresó: "Espero poder jugar un superclásico bien, que es una gran deuda que tengo".



Por su parte, River tiene además de este superclásico un gran objetivo el próximo jueves en la final de la Copa Argentina ante Rosario Central.



Además de la posibilidad de ganar un título que todavía no luce en sus vitrinas, River busca un triunfo que le brinde la clasificación a la Copa Libertadores 2017, en la última plaza vacante para equipos argentinos.



Para este duelo, Marcelo Gallardo tendrá como gran emblema al mediocampista Andrés D'Alessandro que, al igual que Tevez podría emigrar el año próximo en un retorno al Inter de Porto Alegre.



El conjunto 'millonario' marcha décimo con 19 unidades, a ocho de los líderes Estudiantes y San Lorenzo.

