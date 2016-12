Balotelli sigue dando de que hablar

Fútbol Internacional

Raúl Pérez / @enriul

El delantero italiano, Mario Balotelli, nunca deja a nadie indiferente cuando habla. Esta vez el discolo futbolista afirmó que jamás regresaría al Liverpool tras su mala época allí, en la que encadenó actuaciones bastante pobres y una cesión al Milán.

Para el futbolista, Liverpool es un "buen equipo" con "una afición increíble", pero "seguro que no vovlería", según información del diario Mirror. El futbolista explica sus motivos: "En Liverpool me encontré muy mal. Dije que el equipo era bueno y que la afición era increíble, pero nunca volvería".

Sin embargo, al jugador de 26 años si se volvería a colocar la otra camiseta que lució en Inglaterra, la del Manchester City, equipo al que le guarda un especial cariño. Súper Mario, como se le conoce en el mundo del fútbol, dijo tener un par de preferencias para jugar en la Premier League. "El primer equipo en el que pensaría sería el Manchester City y el segundo equipo que siempre me ha gustado es el Arsenal".

Por último, también dio su opinión sobre el posible ganador del Balón de Oro. A principios de noviembre dijo que se lo daría al barcelonista Luis Suárez. Sin embargo, ahora dice que los mejores del mundo son "Ronaldo y Messi", porque "no hay nadie como ellos". Pero no descarta un tercer competidor por el galardón, ya que no hace mucho dijo lo siguiente: "Si hago una buena temporada sin lesiones y concentrado, no es imposible para mí ganar el Balón de Oro".

Balotelli se encuentra ahora en el Niza de la Ligue 1 (líder de la competición) tras un verano difícil en el que le costó encontrar destino. Comenzó la temporada como un tiro, marcando seis tantos en seis partidos de la liga francesa (suma otro en la Europa League), pero se ha perdido siete encuentros por lesión, los últimos cuatro, consecutivos. De hecho, ayer regresó a los terrenos de juego en la victoria del Niza en Europa League ante el Krasnodar por 2-1.

Con información de AS.