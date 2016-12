Gremio de Porto Alegre se queda con la Copa De Brasil

Gremio no ganaba esta copa desde 2001./Conmebol

El Gremio ganó hoy la Copa de Brasil después de empatar a uno en casa frente al Atlético Mineiro y hacer valer así la victoria cosechada en el partido de ida, lo que le permite obtener una plaza para la próxima edición de la Copa Libertadores.



En el partido de ida, disputado el pasado 23 de noviembre en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, el Gremio ganó por 1-3, un resultado a la postre imposible de remontar para el conjunto 'Galo'.



En esta ocasión, con el Arena do Gremio de Porto Alegre como escenario, los dos equipos firmaron las tablas en el marcador anotando los goles en los últimos minutos de la segunda mitad.



Primero se adelantó el Gremio en el minuto 88 con un tanto del atacante Miller Bolaños, quien transformó un contragolpe en el que también participaron sus compañeros Luan y Everton.



La alegría duró poco porque tres minutos después empató con un disparo de larga distancia el centrocampista minero Cazares, aunque ya sin tiempo para repetir por dos veces más y forzar al menos la tanda de penaltis.



Durante el primer tiempo, el Atlético Mineiro del exmadridista Robinho tomó la iniciativa desde el primer momento y dominó, pero las mejores oportunidades fueron del Gremio, equipo que obtiene con este título una plaza para disputar la próxima edición de la Copa Libertadores.



Antes del pitido inicial, se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del Chapecoense que fallecieron en un accidente de avión el pasado 28 de noviembre cuando viajaban para disputar la final de la Copa Sudamericana en Colombia frente al Atlético Nacional.



Gremio, que no ganaba este trofeo desde 2001, suma su quinta Copa de Brasil y se convierte así en el equipo más laureado de esta competición al superar por uno al Cruzeiro, que no levanta este título desde hace trece años.



La Copa de Brasil reúne a los campeones y subcampeones de los torneos regionales en los 27 estados del país, más otros invitados por diferentes criterios de competición.

EFE