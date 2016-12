Álvaro Domínguez deja el fútbol a los 27 años

Fútbol Internacional

Miércoles 7| 7:59 am





Wilder Delgado Suárez || @WilDelgado23

El español Álvaro Domínguez anunció el martes su retiro formal del fútbol profesional debido a los constantes problemas de espalda que lo han obligado a pasar por el quirófano en par de oportunidades.

Domínguez actualmente militaba en el Borussia Mönchengladbach de Alemania, y señaló “quería que este mensaje fuera dirigido sobre todo a los fans del Borussia Mönchengladbach y del Atlético de Madrid que tanto cariño me demuestran siempre. He estado los últimos años jugando en unas condiciones físicas pésimas, me he visto obligado a seguir jugando y eso me ha llevado a dos operaciones y a unas secuelas que a día de hoy sigo teniendo”.

“Hoy me tengo que despedir de vosotros y de este deporte que tanto me apasiona. A nadie le gustaría ser un inválido con 27 años. Este es el precio que voy a tener que pagar. Un abrazo y espero que nos veamos pronto”, comentó.

Domínguez disputó 226 partidos entre el Atlético y el Mönchengladbach, y su último encuentro fue el 7 de noviembre de 2015 frente al Ingolstadt.