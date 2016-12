Diversas figuras se han ofrecido a jugar en Chapecoense

Fútbol Internacional

Martes 6| 7:29 pm





Diego Calderón / @Dicalgo

La tragedia que conmovió al mundo del fútbol sigue generando muestras de solidaridad, el grito de "Chapecoense no está solo" retumba en todo el mundo del fútbol y ya son varios los jugadores que se han ofrecido a jugar en el club y los estrategas que han dicho estar dispuestos a asumir el cargo de director técnico.

Uno de los ofrecimientos más sonados en las últimas horas involucra al ex goleador islandés Eidur Gudjohnsen, quién jugó en el Chelsea y el Barcelona.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">Out of respect i would play for <a href="https://twitter.com/ChapecoenseReal">@ChapecoenseReal</a> if they have a place for me! If not just to play with <a href="https://twitter.com/10Ronaldinho">@10Ronaldinho</a> again <a href="https://twitter.com/hashtag/ForcaChape?src=hash">#ForcaChape</a></p>— Eidur Gudjohnsen (@Eidur22Official) <a href="https://twitter.com/Eidur22Official/status/805532817853706245">4 de diciembre de 2016</a></blockquote>

Rumores también vinculan a Ronaldinho ya que su hermano afirmó que estaba dispuesto a ayudar con el club aunque no se especificó de que manera. La prensa brasileña también menciona a Adriano "el emperador" como posible refuerzo para el verdiblanco.

Un periodista argentino afirmó hace pocas horas que Javier Saviola estaba dispuesto a volver del retiro para jugar en Chapecoense, cosa que de ser cierta demuestra un enorme gesto por parte del argentino.

Estrategas como Levir Culpi, brasileño que ha dirigido a los clubes más grandes de su país como Mineiro, Palmeiras, Cruzeiro y de amplia trayectoria ha dicho publicamente que aceptaría dirigir al Chapecoense sin recibir salario, así como el colombiano Leonel Álvarez que recientemente abandó el cargo como timonel del Deportivo Independiente Medellín.