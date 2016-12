Paco Jémez dice que no será un entrenador "de paso" en Cruz Azul

Fútbol Internacional

El entrenador español Francisco Jémez afirmó hoy que llega a "por todo" al fútbol de México porque no pretende "estar de paso" en el banquillo del Cruz Azul, el equipo al que dirigirá en el torneo Clausura 2017 que comenzará en enero próximo.



"Yo no vengo aquí a estar de paso. No sé lo qué vamos a ser capaces de conseguir y a dónde vamos a ser capaces de llegar, eso sería jugar a ser adivino", afirmó Jémez durante su presentación.



Jémez llegó a México este fin de semana y este lunes dirigió ya su primer práctica con el Cruz Azul, aunque la directiva le ha presentado formalmente hoy en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México, sede de la selección de fútbol de México.



Subrayó que está listo para "hacer cosas que a lo mejor otras personas no han podido hacer con el Cruz Azul".



No prometió un título con el Cruz Azul pero si terminar entre los ocho primeros del torneo, un requisito necesario para buscar la final.



Explicó que aceptó dirigir en México no por un aspecto económico sino porque considera que la liga de fútbol de este país "es competitiva" y el Cruz Azul es un equipo "que tiene muchas posibilidades de hacer cosas".



"No he venido aquí para pasar el rato ni para ganar dinero. Para ganar dinero pude haber ido a otros muchos sitios", señaló Jémez al puntualizar que prometer un título sería engañar a la afición.



El entrenador dijo que el mes que falta para iniciar el torneo, en enero de 2017, debe bastar para poner el equipo en un nivel óptimo y anticipó que buscará refuerzos que complementen una plantilla que considera ideal.



El presidente deportivo del Cruz Azul, Eduardo de la Torre, dijo que Jémez llega al banquillo por un año -torneos Clausura 2017 y Apertura 2017- y dijo que su llegada significa una oportunidad positiva para la institución.



"Para nosotros fue una gran oportunidad así lo vemos, para él también, ya lo demás serán resultados, serán capacidades que se pongan en la cancha y no tenemos la menor duda en que van a ser muy positivas", dijo De la Torre.



Destaco que el Cruz Azul comulga con la propuesta de juego que Jemez ha mostrado en equipos anteriores como el Rayo Vallecano, que además se sienten bien con su estilo y sus formas de ser.



"Creo que es un técnico exigente, muy respetuoso, abierto, incluyente", destacó De La Torre al subrayar la incorporación al cuerpo técnico de Jemez de Joaquín, que fue entrenador del equipo en las últimas jornadas del Apertura.

