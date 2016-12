Levir Culpi se ofrece a dirigir gratis al Chapecoense

Fútbol Internacional

El técnico brasileño Levir Culpi ofreció este martes a trabajar de manera gratuita para el club Chapecoense, que la pasada semana perdió a gran parte de su plantilla en un trágico accidente de avión ocurrido en Medellín.



"Ayer por la mañana me desperté decidido a ofrecer mi trabajo de manera voluntaria al Chapecoense hasta el final del Campeonato regional en mayo", afirmó el extécnico del Atlético Mineiro y del Fluminense en un mensaje publicado en Twitter.



El entrenador, quien fue despedido del Fluminense el pasado noviembre debido al mal desempeño del equipo, aseguró que está a disposición del club de Santa Catarina, que este fin de semana rindió el último homenaje a sus jugadores y equipo técnico en su fortín.



"En este momento de consternación ofrezco tan sólo una mano y me pongo a su disposición. No obstante, es una decisión que debe ser tomada por el club, en su debido momento", dijo Culpi.



Los futbolistas del Chapecoense perdieron la vida hace una semana cuando se dirigían a Medellín para jugar el partido de ida de la Copa Suramericana frente al Atlético Nacional de Colombia.



El avión se estrelló a pocos kilómetros de la pista del aeropuerto de Medellín luego de que el piloto admitiera que tenía problemas por falta de combustible y 71 de los 76 ocupantes del aparato fallecieron en el siniestro. EFE