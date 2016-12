Paro de árbitros en Argentina tras agresión a uno de ellos

Fútbol Internacional

Lunes 5| 11:02 pm





Marconi anunció un paro en todas las categorías del sector para el fin de semana que viene hasta que mejoren las condiciones de seguridad para los árbitros deportivos, según declaró a la argentina Radio Rivadavia AM 630.



"Nadie cree que esto sea una cosa excepcional. Es absolutamente anormal en el mundo entero y aquí se ha constituido en una práctica común y corriente", reclamó.



El colegiado Claudio Elichiri fue golpeado este pasado sábado por los hinchas y jugadores del equipo de fútbol Sarmiento de Ayacucho cuando no pitó un penalti a favor del equipo en el partido de la Federal B que los enfrentaba al Sansinena de General Cerri.



Luego de que los jugadores comenzaran el ataque al juez, se unió la hinchada del Sarmiento, que invadió el campo sin ser detenidos por las fuerzas de seguridad.



En declaraciones a la misma emisora, el secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA), Federico Beligoy, mostró su apoyo a la Sadra pero optó por no posicionarse respecto a instaurar un paro general en el sector.



La reacción del gremio ha sido concertar una huelga que durará todo el fin de semana y que afectará al clásico que se disputará en el marco de la Copa Sudamericana el próximo domingo entre el River Plate y el Boca Juniors, cuyo juez designado es Diego Abal, miembro del Sadra. EFE