Jackson Follman tras conocer amputación: "prefiero la vida que la pierna"

El portero Jackson Follman, uno de los supervivientes de la tragedia aérea del club brasileño Chapecoense, dijo: "prefiero la vida que la pierna", al conocer la amputación que sufrió en la extremidad inferior derecha, informaron hoy los médicos que lo atienden en un hospital de Medellín.



En una conferencia de prensa de los médicos Marco André Sonagli, ortopedista de columna del Chapecoense; Edson Stakonski, cardiólogo intensivista de Chapecó, y Ferney Rodríguez, director médico del Hospital San Vicente Fundación de Medellín, se conocieron detalles sobre los cuatro sobrevivientes brasileños del siniestro del avión de Lamia, que el pasado lunes dejó 71 muertos.



"Jackson está consciente, está consciente de la amputación de la pierna, como él mismo dice: 'prefiero la vida que la pierna'. Esta mañana dijo que va a 'tirar eso de letra' (superar con lujo de detalles)", contó Stakonski sobre Follman.



El especialista brasileño precisó que el portero ha recibido tratamiento psicológico, "fue extubado hace más de 24 horas, se encuentra en buenas condiciones, está consciente y conversa".



"Está muy bien psicológicamente. Clínicamente todavía tiene algunas cosas a ser mejoradas, la lesión muscular es importante, tiene las enzimas muy altas y hay que tener cuidado porque eso puede comprometer la función renal", agregó.



Stakonski dio además un parte de tranquilidad sobre la recuperación del defensa Alan Ruschel, pues también fue extubado ayer, habla con médicos y familiares y no presenta "lesión medular y está moviendo los cuatro miembros".



Sobre la situación actual del jugador Helio Neto, el último sobreviviente rescatado de Cerro Gordo en La Unión, municipio cercano a Medellín en el que ocurrió el siniestro, el director médico del Hospital San Vicente Fundación, Ferney Rodríguez, indicó que "continúa sedado, en estado crítico y con ventilación", además tiene una contusión pulmonar.



En un diagnóstico más profundo, el ortopedista Marco André Sonagli señaló que Neto tiene una fractura al principio de la quinta vértebra lumbar, que no reviste gravedad y no necesita cirugía inmediata.



No obstante, subrayó que en "este momento la preocupación es pulmonar" y reveló que una tomografía que le realizaron confirmó que "no hay ningún compromiso neurológico".



Sonagli recordó que hace unos meses le realizó a Neto una cirugía cervical de la que se recuperó antes del plazo previsto y viajó a Colombia verificar si "había alguna lesión asociada" a esa intervención quirúrgica.



"Neto físicamente es muy fuerte, tiene una musculatura muy preservada, y psicológicamente es más fuerte todavía, es un guerrero, guerrero", añadió.



Indicó que la condición del periodista Rafael Henzel todavía es crítica, pese a que está evolucionando del cuadro agudo.



"Todavía está con ventilación mecánica y está mejor clínicamente. Él tiene un cuadro de neumonía asociada, pero está respondiendo bien, no tiene señales de secreción pulmonar", explicó.



Los médicos descartaron un pronto traslado a Brasil de los cuatro supervivientes porque todavía se encuentran en alguna situación crítica, principalmente en la cuestión pulmonar, y "no vamos a correr ningún riesgo".



"Ya estamos en el límite de un milagro y no vamos a correr riesgos de ninguna forma en este momento. Para pensar en una transferencia tenemos que tener la estabilidad clínica y ahí si vamos a pensar en planear una transferencia", agregó el doctor Stakonski.



Sonagli agregó por su parte: "Todavía tenemos un largo trabajo por delante y no podemos apresurarnos".



Sobre la posibilidad de volver a jugar fútbol, el grupo médico pidió "calma", pues en esta fase de la recuperación están ocupados en preservarles la vida tanto a los deportistas como al periodista.



"Estamos todavía en la fase de la vida, ellos todavía corren riesgos, estamos preocupados es por su recuperación. Tenemos mucha cosa por delante, ellos evolucionaron mucho en estos días pero hay que tener en cuenta que son sobrevivientes de un accidente de avión en el que murieron 71 personas", puntualizó Sonagli. EFE