Boca Juniors viajará solo en aviones de línea tras accidente del Chapecoense

"Me parece una decisión correcta y estoy de acuerdo con la comisión directiva. Como conductor no me cambia mucho no viajar más en vuelos chárter", dijo hoy el entrenador, Guillermo Barros Schelotto, en rueda de prensa.



"A lo mejor se pierde algún tiempo por esperar los vuelos de línea, pero trabajaremos para intentar reducirlos al mínimo. Habíamos hablado con los dirigentes en su momento sobre este tema y creo que es lo más conveniente para Boca", agregó.



El entrenador dijo que lamenta mucho el accidente y le mando "afecto y apoyo a la gente de Chapecoense" para que "se sienta acompañada y pueda transitar este dolor de la mejor manera posible".



"Tal vez nos toca de cerca porque muchos de nosotros recorrimos Sudamérica en vuelos chárter para disputar partidos de Conmebol, consideró.



Los simpatizantes del 'Xeneize' llevarán este domingo globos verdes a la Bombobera para homenajear al Chapecoense durante el partido ante Racing Club por la Liga argentina.



Armando Pérez, presidente de la comisión reguladora de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), dijo este miércoles que intentará que el órgano rector del fútbol local tenga un avión propio para que lo utilicen la Albiceleste y los clubes.



Una aeronave Avro RJ85, de la compañía boliviana Lamia, se estrelló en la noche del pasado lunes contra un cerro en la localidad de La Unión (Antioquia), cuando se aproximaba al aeropuerto de Medellín procedente de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).



Los fallecidos son 64 brasileños (entre jugadores, cuerpo técnico, directivos y periodistas), un venezolano, un paraguayo, y cinco bolivianos que formaban parte de la tripulación.



Solo sobrevivieron al siniestro seis personas: tres futbolistas, un periodista y dos tripulantes de nacionalidad boliviana.



Chapecoense viajaba a Colombia para enfrentar a Atlético Nacional en el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana. EFE