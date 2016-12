El Chapecoense anuncia que no jugará el último partido de Liga

Fútbol Internacional

Jueves 1| 7:50 pm





El Chapecoense anunció hoy que no jugará su partido de la última jornada del Campeonato Brasileño contra el Atlético Mineiro.



"Hablamos con los jugadores y decidieron de forma unánime que no habrá partido, no hay condiciones", informó a Efe el jefe del departamento de rendimiento del club, Vitor Hugo Nascimento.



La decisión se tomó tras una reunión en la que participaron los jugadores que no viajaron con la delegación que iba a jugar en Medellín el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana.



El Chapecó debía enfrentarse con el Atlético Mineiro el 11 de diciembre en el cierre del Campeonato Brasileño, que fue aplazado por los siete días de luto declarados por la CBF a raíz de la tragedia aérea que dejó 71 muertos, entre ellos 19 jugadores del equipo catarinense, el entrenador Caio Júnior y todos sus ayudantes.



El Atlético Mineiro se clasificó para la Copa Libertadores de 2017 y el Chapecoense había garantizado, además de su permanencia en la Primera División, un cupo en la próxima Copa Sudamericana.



La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) informó este jueves que no era posible cancelar el encuentro.



El Atlético Mineiro anunció este jueves que no pretende jugar ese partido por respeto al duelo que vive el Chapecoense.



Ambos equipos podrían optar por no presentarse al partido, en cuyo caso el acta presentaría una derrota por 3-0 para ambos.



"No estamos preocupados porque se produzca alguna sanción", concluyó el técnico.

