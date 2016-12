El campeón de la Sudamericana 2015 entrega réplica del trofeo al Chapecoense

Fútbol Internacional

El Independiente Santa Fe, actual campeón de la Copa Sudamericana, entregó hoy una réplica del trofeo que conquistó el año pasado al Chapecoense brasileño, que perdió a la mayoría de sus jugadores y toda la comisión técnica en un accidente aéreo cerca a Medellín.



"Es un gesto de cariño y solidaridad con los chapecoenses que recibimos de buen grado como un aliento a los deportistas y aficionados de Chapecó que con este acto de entrega se sentirán también campeones de la competición", dijo a periodistas el director jurídico del equipo brasileño, Marcelo Zolet.



La entrega de la réplica se cumplió durante una reunión de dirigentes de ambos clubes en el aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín.



Zolet dijo que su ciudad "está muy entristecida" porque no solo han muerto los futbolistas, sino también muchos de los colabores del club.



Indicó que la réplica quedará en la sede del club, para que pueda ser visto como un "recuerdo de los campeones".



El presidente de Santa Fe, César Pastrana, prefirió no posar junto la copa para que no "surgiese cualquier confusión de que pudiese querer aparecer en este momento de tragedia", dijo Zolet.



El pasado lunes el avión en que viajaba la delegación del Chapeconese se estrelló cerca del aeropuerto de Rionegro, que sirve a Medellín.



Como consecuencia del accidente fallecieron 71 personas entre futbolistas, técnicos, directivos, periodistas y la tripulación del aparato, de la compañía boliviana Lamia.

