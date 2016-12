Anunciadas listas oficiales del Mundial de Clubes

Fútbol Internacional

La 13ª edición de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA está a la vuelta de la esquina. Y ya conocemos la lista oficial de jugadores de seis de los siete equipos que competirán en Japón 2016.

Falta por conocer la identidad del club anfitrión, que será el ganador de la J-League japonesa, que el sábado 3 verá el partido de vuelta de la final al que el Urawa Red Diamonds llega con una ventaja de 1-0 sobre el Kashima Antler.

Los otros seis equipos ya han hecho oficial su listado de 23 jugadores.

El Atlético Nacional, pese a perder a algunos de los protagonistas de la conquista de la Copa Libertadores, llega a Japón con un equipo de garantías donde sobresalen su arquero Franco Armani, que no cedió un solo gol en toda la fase de grupos de aquel torneo, el capitán Alexis Henríquez –único jugador colombiano con dos Libertadores, la anterior conquistada con el Once Caldas–, o el goleador Miguel Borja. Los jugadores del Verdolaga, no obstante, viajarán a tierras niponas aún afectados por la tragedia del Chapeconense, ocurrida cuando el equipo brasileño se dirigía a Medellín para medirse a los paisas en la final de la Copa Sudamericana.

El vencedor de la Liga de Campeones de la UEFA, el Real Madrid, que debutará en Yokohama el jueves 15 de diciembre, repite con 13 veteranos de la edición de Marruecos 2014, en la que los blancos se coronaron en la final ante San Lorenzo. No faltan Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos o Keylor Navas. La gran ausencia será Gareth Bale, recién operado en Londres de su tobillo derecho. La buena noticia es que el alemán Toni Kroos logró recuperarse a tiempo de su lesión. Sólo 5 jugadores pueden presumir de haber ganado tres veces la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, y ni el campeón del mundo con la Mannschaft ni Cristiano, ambos con dos títulos en su palmarés, quieren perderse una ocasión única para ingresar en tan exclusivo club.

El Auckland City, en su octava participación en este torneo, se presenta con 14 hombres que ya estuvieron presentes en la pasada edición de 2015. Como curiosidad, habría que destacar el regreso ciertamente inesperado de Ivan Vicelich. El legendario jugador de los Navy Blue, que no participó en la edición del año pasado, había decidido poner punto y final a su larga trayectoria tras una lesión a principios de temporada, pero tras confirmarse la baja de Yousif Al-Khalisy, Vicelich toma el dorsal 15 y estará a disposición de Ramón Tribulietx como parte de la plantilla y parte del staff técnico, su papel presente y futuro en el equipo.

El Club América, en su tercer asalto al Mundial de Clubes, es quien más veteranos presentan con 16 de los jugadores que buscan revancha tras la decepción de hace un año. Se echará en falta a Paul Aguilar, que sigue convaleciente de la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha, pero no faltarán a la cita los internacionales Moisés Muñoz y Oribe Peralta acompañados por la ambición de novatos como Silvio Romero.

Los recién coronados campeones de Asia, el Jeonbuk Hyundai Motors llega a tierras niponas en un inmejorable momento de forma y ánimo tras su conquista. En su nómina, brillan particularmente el veterano goleador Lee Donggook y la conexión brasileña Leonardo-Edu.

En el plantel del Mamelodi Sundowns, campeón africano que debutará el 11 de diciembre en Osaka, sobresale la figura de Khama Billiat. Además, no debemos perder de vista a Tiyani Mabunda, al colombiano Leonardo Castro y al único 'brasileño de pasaporte' del equipo conocido por el sobrenombre de los Brasileños: Ricardo Nascimento.

