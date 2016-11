El Southampton dejó fuera de la Copa al Arsenal

Southampton de no dio opción a un desconocido Arsenal | Foto Cortesía

Fútbol Internacional

Miércoles 30| 7:19 pm





El Southampton sorprendió este miércoles al Arsenal en el Emirates Stadium y lo eliminó de la Copa de la Liga (EFL Cup) al imponerse por un contundente 0-2.



Después de las clasificaciones el martes de Liverpool y Hull City, que se deshicieron de Leeds y Newcastle, respectivamente, este martes se disputaron los dos encuentros restantes de cuartos de final.



En Londres, el Southampton de Claude Puel no dio opción a un desconocido Arsenal, en el que Arsene Wenger apostó por dar minutos a los más jóvenes y a los menos habituales.



Hizo diez cambios Wenger con respecto al equipo que derrotó el pasado domingo al Bournemouth (3-1) y sólo el centrocampista egipcio Mohamed Elneny repitió en el once.



Regresó Lucas Pérez a la alineación titular después de algo más de un mes lesionado, pero el delantero gallego, si bien voluntarioso y batallador como siempre, no tuvo suerte de cara a gol.

EFE