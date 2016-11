Nivaldo, uno de los que se salvó de la tragedia del Chapecoense se retira del fútbol

Fútbol Internacional

En medio de lágrimas y con una profunda tristeza Nivaldo, portero del Chapecoense anunció su retiro del fútbol profesional luego de la tragedia en la que se involucrado el club brasileño donde fallecieron la mayoría de los jugadores y del cuerpo técnico.

Nivaldo señaló a los periodistas “estaba previsto que viajara, pero al final no fui. Todo tiene razón en la vida”.

“No viajé para jugar ante el Palmeiras porque iba a cumplir ante el Atlético Mineiro mi partido 300 con el club. Hubo un cambio en el viaje, no iban a volver a Chapecó e iban a ir de Sao Paulo a Medellín, por eso el entrenador no me citó” concluyó.