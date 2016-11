Ruschel y Neto siguen en condición crítica pero estable en Colombia

Fútbol Internacional

Los jugadores del Chapecoense Alan Ruschel y Helio Neto, que hacen parte de los seis sobrevivientes del accidente aéreo en Colombia que dejó 71 víctimas mortales, siguen en condición crítica pero estable, según el reporte entregado este miércoles por los médicos.



La directora médica de la Clínica Somer de Rionegro, Ana María González, precisó que Ruschel no tiene afectada la movilidad de sus piernas, pese a la lesión que sufrió en la columna en el siniestro ocurrido la noche del lunes en el municipio de La Unión.



"Alan está hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos en estado crítico pero estable. Fue intervenido quirúrgicamente ayer por una fractura que tiene en su columna vertebral, y salió muy bien de la cirugía. No tiene compromiso neurológico y tiene bien la movilidad de sus piernas", reportó González a periodistas.



Asimismo, se conoció que una delegación de médicos del Brasil visitó a Ruschel y se mostraron conformes con el manejo que le están dando los especialistas colombianos.



La especialista indicó que están a la espera de la llegada de la familia del defensa del Chapecoense, como también de los bolivianos Ximena Suárez y Erwin Tumirik, integrantes de la tripulación de la aeronave accidentada.



Sobre la auxiliar de vuelo y el técnico de aviación, González informó que están "en buenas condiciones en términos generales y muy estables" y detalló que pasaron una buena noche en el servicio de hospitalización.



Por su parte, en una situación más delicada se encuentra Helio Zampier Neto, el último de los sobrevivientes rescatados, quien fue intervenido quirúrgicamente por una lesión que sufrió en el tórax, además de lesiones en la cabeza que van desde una herida en el cuero cabelludo hasta una pequeña fractura en el cráneo y un edema en el cerebro por una contusión.



"Helio está estable, pero su condición es crítica. Sufre de coagulopatía (la sangre no coagula correctamente) y le estamos realizando transfusiones sanguíneas", reportó el director médico de la Clínica San Juan de Dios de La Ceja, Luis Fernando Rodríguez.



El grupo de especialistas que trabaja en la recuperación del futbolista está concentrado en estabilizar su "estado hemodinámico", que se relaciona directamente con el flujo sanguíneo, el pulso y la presión.



Entre tanto, en ese mismo centro asistencial de La Ceja se encuentra Rafael Henzel, el único periodista que salió con vida de la tragedia, quien permanece "estable y sedado" después de la cirugía de tórax que le realizaron.



En cuanto a Jackson Follmann, el Hospital San Vicente Fundación, sede Rionegro, informó que continúa "bajo estricta observación médica" en la Unidad de Cuidados Intensivos, luego de la amputación que le fue realizada.



"A Jackson, como se comunicó ayer, la pierna derecha le tuvo que ser amputada por la gravedad de las lesiones. El manejo de la pierna izquierda, al igual que el manejo general del paciente, es de seguimiento a la evolución y expectante en esta fase de estabilización en la que se encuentra", informó el director médico del Hospital San Vicente Fundación de Rionegro, Ferney Rodríguez.



En las horas de la tarde está programada la visita del ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, José Serra, a los centros asistenciales en los que están siendo atendidos los sobrevivientes del accidente aéreo./EFE