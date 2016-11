Maldonado: "Si no somos campeones, será mi último partido al mando del equipo"

Fútbol Internacional

Martes 29| 3:39 pm





María Isabel Moya

Este miércoles se disputará el partido de vuelta de la final del Torneo Clausura 2016, donde el Zulia FC se encuentra con una ventaja de dos goles sobre Deportivo Táchira. Situación que pone en peligro la estadía del técnico aurinegro Carlos Maldonado.

"Si no somos campeones mañana (miércoles), será mi último partido al mando del equipo", soltó Maldonado en el programa Ven con el Fútbol, de Radio Digital FM del Táchira.

El exfutbolista, nacido en Uruguay, fue figura del equipo aurinegro en los años 80 y entre 2007 y 2010 regresó como dirigente, quedando campeón de la Primera División en la temporada 2007-2008. Sin embargo, en diciembre de 2015 tras la salida de Daniel Farías, Maldonado volvió al equipo para la temporada 2016, en la que la escuadra tachirense logró destacar al conseguir un cupo en ambos octogonales de los torneos nacionales.

Ahora la permanencia del dirigente de 53 años depende de una contundente victoria ante el Zulia, en territorio tachirense, que logre otorgarle la corona del Torneo Clausura.

En el partido de ida el “Pachencho” Romero de Maracaibo, el Zulia fue superior y culminó el encuentro con un flamante 2-0. Sin embargo, ser local en Pueblo Nuevo, con el estadio completamente lleno con la afición tachirense, otorga un plus al equipo andino.

"Tenemos mucha fe en el partido de mañana, nos ha ido muy bien de local este semestre. Sé que vamos a dejar la piel en la cancha, para tratar de darle una alegría a la gente", explicó el estratega que buscará la manera de quedarse con el título.

Aunque el partido no resulte favorable para los tachirenses, Maldonado asegura que siente un apego evidente por el equipo y que a su hinchada solo le queda darle “las gracias”.

"Quiero demasiado a este equipo, no me da vergüenza decirlo y la única palabra que se me ocurre en este momento es la de agradecimiento para toda la hinchada del Deportivo Táchira", cerró.