Los jugadores no convocados del Chapecoense, desolados en el vestuario

Me salvé porque me lesioné. Siento un profundo dolor por mis compañeros"

Los jugadores que no viajaron con la expedición del Chapecoense a Colombia rezan por sus compañeros en imágenes difundidas por el Diario Catarinense. Uno de ellos es Alejandro Martinuccio, ex del Villarreal, que ha hablado en Radio La Red: "Me salvé porque me lesioné. Siento un profundo dolor por mis compañeros".

Algunos jugadores no convados rezan en el vesturio

Seguidores del club muestran su dolor tras la noticia

Los "Torcedores" del Chapecoense no pueden creer esta lamentable tragedia

Miembros del equipo médico del equipo ya se encuetran en camino a Colombia

Cientos de hinchas del Chapecoense ya se encuentan en el estadio del equipo

