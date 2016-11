Mundo futbolístico se solidariza con la tragedia del Chapecoense

María Isabel Moya || @MarisabelMoya

Este 29 de noviembre el mundo futbolístico amaneció de luto. El vuelo charter que trasladaba al equipo brasileño Chapecoense, que disputaría la final de la Copa Sudamericana este miércoles, se estrelló cerca de la ciudad de Medellín (Colombia). Un total de 77 fallecidos, entre ellos 23 de los 25 jugadores convocados, según la información suministrada por funcionarios colombianos.

Las reacciones de jugadores y clubes futbolísticos a nivel mundial no se han hecho esperar. Apenas cinco personas fueron rescatadas con vida del accidente, entre ellos tres de los jugadores convocados, pese a que Danilo, uno de los sobrevivientes, falleció horas después.

En Venezuela los equipos finalistas del Torneo Clausura, Zulia FC y Deportivo Táchira, dieron sus condolencias por la red social Twitter, mientras que jugadores venezolanos como Salomón Rondón, Roberto Rosales, Alain Baroja y volante del Atlético de Mineiro, Rómulo Otero, se pronunciaron ante el hecho.

Por su parte, el Real Madrid, FC Barcelona, Juventus, Manchester City, entre otros han mostrado el apoyo a los familiares de las víctimas, al igual que jugadores como Iker Casillas y Radamel Falcao.

El Atlético Nacional, equipo que lo esperaba para disputar el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana en Medellín y donde milita el venezolano Alejandro "El Lobo" Guerra, fue el primer ente en manifestarse, justamente a la 1:49 am. “Nacional lamenta profundamente y se solidariza con Chapecoense por el accidente ocurrido y espera información de las autoridades”, manifestaron en Twitter.

The thoughts of everyone at Manchester United are with @ChapecoenseReal & all those affected by the tragedy in Colombia. #ForçaChapecoense pic.twitter.com/EUjAnJQkaB

Our thoughts are with everyone at @ChapecoenseReal, their families and all those affected by the tragedy in Colombia.