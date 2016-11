Reinaldo Rueda cree que Nacional impondrá su madurez

Rueda indicó que aún no tiene definido el once titular para el miércoles | Foto Cortesía

Fútbol Internacional

Lunes 28| 11:17 pm





El técnico de Atlético Nacional, Reinaldo Rueda, dijo hoy que su equipo intentará imponer su madurez ante un Chapecoense "con sed de gloria", en el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana que se disputará el miércoles en Medellín.



"Chapecoense es un equipo que tiene sed de gloria y mucha hambre, pero la premisa de Nacional es querer ganar", expresó Rueda a periodistas.



Agregó que ante el conjunto brasileño, que sorprendió eliminando a San Lorenzo, "hay que hacer juegos de orden e imponer la madurez".



Rueda manifestó que lo que "siempre ha querido" la escuadra verdolaga es sumarle al título de la Copa Libertadores, conseguido hace cuatro meses, el de la Sudamericana, certamen que se le ha escapado en dos oportunidades: ante San Lorenzo en 2002 y frente a River Plate en 2014.



"El equipo se lo merece. Ojalá podamos cerrar bien el año porque hemos hecho un gran esfuerzo para llegar a esta instancia", dijo el estratega, para luego señalar que Nacional "ha recorrido un camino difícil y duro" para llegar a esta final con el Chapecoense.



El técnico de 59 años, quien se encuentra además preparando la participación de Nacional en el Mundial de Clubes, manifestó que el conjunto que dirige Caio Júnior tiene características similares a las de su equipo que harán que los 180 minutos sean "intensos".



"Es un rival difícil, con muchos argumentos y muy parecido a Nacional", pues cuenta con juego colectivo e individualidades, además lo describió como un "equipo combativo que sabe jugar en corto y en largo".



Rueda indicó que aún no tiene definido el once titular que enfrentará a Chapecó en el juego de ida en el estadio Atanasio Girardot.



Hasta el momento, la única novedad confirmada es el regreso del goleador Miguel Ángel Borja, ausente por sanción en el duelo con Cerro Porteño de la semifinal.



Asimismo, podría reaparecer el lateral derecho Daniel Bocanegra luego de superar una lesión muscular que lo sacó por siete semanas de la competencia.



"Él (Bocanegra) quiere jugar y está al 500 %, pero es un tema para valorar", enunció el entrenador colombiano.



En la práctica que realizó hoy el conjunto verdiblanco alineó en el equipo que se presume como titular a: Franco Armani; Daniel Bocanegra, Felipe Aguilar, Alexis Henríquez, John Édison Mosquera; Diego Arias, Matheus Uribe; Orlando Berrío, Macnelly Torres, Alejandro Guerra y Miguel Ángel Borja.



No obstante, Rueda subrayó que la nómina titular la definirá en el último entrenamiento, en el que mirará "una o dos posibilidades", ya que está buscando "la mejor combinación o la mejor alternativa para el partido del miércoles". EFE