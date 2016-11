Peligra continuidad de torneo uruguayo tras incidentes violentos del clásico

Fútbol Internacional

La continuidad del torneo dependerá de los resultados que produzcan las reuniones con los distintos actores involucrados, precisó Telias.



El clásico entre Peñarol y Nacional se suspendió el pasado domingo a causa de los incidentes protagonizados por fanáticos aurinegros y la Policía.



Al menos tres policías sufrieron heridas y hasta 171 personas llegaron a ser detenidas.



El vicepresidente de la AUF, Rafael Fernández, explicó a Efe que cabe la posibilidad de que el informe del árbitro designado para el encuentro que no se jugó exprese que fue suspendido por falta de garantías, algo que facilitaría que se designara una nueva fecha y que el Campeonato prosiga con normalidad.



No obstante, Fernández dijo que cree que eso no pasará y que lo más probable es que en el informe del árbitro se mencionen los incidentes ocurridos y de esta forma el caso se traslade al Tribunal de Disciplina de la AUF, cuyo pronunciamiento es decisivo para programar la siguiente jornada del torneo.



En este sentido, las consecuencias pueden ir desde darle el partido como ganado al Nacional, que el Peñarol sea sancionado con la retirada de puntos y una multa económica, o la suspensión definitiva del Campeonato Uruguayo.



El presidente del Nacional, José Luis Rodríguez, dijo a la prensa que no quieren que se suspenda el torneo ya que esto sería "darle la razón a los violentos".



Además, manifestó que desde su club se oponen a jugar el partido ante el Peñarol a puerta cerrada.



El presidente del Peñarol, Juan Pedro Damiani, dijo que quiere jugar el partido ya que lo mejor es que haya "deportividad" y ofreció hacerlo este miércoles a puerta cerrada.



La directiva del Danubio, actual líder del torneo, expresó su molestia con la situación porque considera que el Nacional ganará el partido "en los escritorios" y por ello quedará como único líder del torneo a falta de dos fechas para la finalización.



El vicepresidente del club franjeado, Leonardo Goicoechea, dijo hoy a la radio uruguaya Sport 890 que "no están dadas las garantías" en lo deportivo ni en lo jurisdiccional por los últimos fallos" del Tribunal de Disciplina.



Hasta que no exista una resolución definitiva no se puede programar la siguiente fecha, por lo tanto es probable que el próximo fin de semana no haya fútbol. EFE