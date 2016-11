Del Bosque: "Messi y Ronaldo han sido los mejores"

Fútbol Internacional

Lunes 28| 11:42 am





Vicente Del Bosque, exseleccionador nacional español de fútbol, se decanta por el argentino Leo Messi y el portugués Cristiano Ronaldo para el premio al "Mejor Jugador" del año FIFA, así como por Diego Pablo Simeone (Atlético de Madrid) como "Mejor Entrenador".

"En este tiempo lo han dominado Messi y Ronaldo. Lo han dominado y me imagino que, para decidir, a cada uno le mueve la camiseta que se ponen, y para mí han sido los mejores", ha comentado Del Bosque, en entrevista a la web de la FIFA, al serle preguntado sobre su favorito para el premio "The Best".

En el elenco de 23 candidatos al galardón de "Mejor Jugador" de 2016, figuran sólo los españoles Sergio Ramos (Real Madrid) y Andrés Iniesta (Barcelona).

"Creo que habría sido posible incluir alguno más. Por ejemplo Sergio Busquets o Gerard Piqué. Son jugadores que han marcado también una etapa grande del fútbol español", apunta Del Bosque.

Sobre su favorito para el "The Best" al "Entrenador del Año", comentó: "Yo me inclinaría por los españoles, lo digo de verdad. Pero me inclino por Simeone. Yo creo que más que de este año, ha sido una trayectoria de estos últimos años muy importante".

"Le ha dado una identidad a un equipo, a su equipo, y han competido muy bien. Creo que no estaría alejado de él. Sin despreciar en absoluto a ninguno de los que están por detrás; en absoluto, mi reconocimiento hacia ellos", añade.

Los técnicos españoles que optan al "The Best" son Luis Enrique (Barcelona) y Pep Guardiola (Manchester City). Además también de Simeone, entrenando en el campeonato liguero español está el francés Zinedine Zidane (Real Madrid).

De ellos, Luis Enrique y Zidane jugaron a sus órdenes. "Yo no aventuraba eso (acabar ambos como técnicos), pero resulta que están siendo dos grandes entrenadores".

"En el caso de Luis Enrique sí recuerdo que una de las veces que, accidentalmente, me hacía cargo del equipo (R. Madrid) le situamos de lateral izquierdo, cosa que él llevaba muy mal, y además nosotros participábamos también de que no era su puesto ideal, pero lo hizo francamente bien y nos ayudó en un partido en Bilbao. Jugamos y ganamos 0-5 y él fue uno de los mejores. ¡de lateral izquierdo!", indica.

"Seguramente ahora haya tenido que hacerlo con alguno de los jugadores que eran centrocampistas y a los que les habría gustado jugar en otra posición en vez de jugar de lateral derecho. Pero aquello también seguro que fue una experiencia buena para él. Y en lo de Zidane sí es cierto que no le veía yo con mucho ánimo de querer ser entrenador, pero está demostrando con sus hechos que es un excelente técnico", añade Del Bosque. EFE

2016-11-28