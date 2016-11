Quaresma: "Yo hoy valdría 100 millones de euros"

Quaresma ha concedido este viernes una entrevista al diario portugués A Bola en la que habla de su gran estado de forma. "Me siento bien y con confianza. Nunca imaginé que llegaría así a esta edad. En el Besiktas me siento como en casa. Me tratan con mucho cariño, como a un dios. Sólo echo de menos oír hablar portugués", afirmó, y no tiene ningún rubor en proclamar el precio que hoy tendría en el mercado.

"Me siento un jugador más completo. Con las cifras que se mueven ahora en el fútbol, a veces digo en broma que yo valdría 100 millones de euros. Hoy cualquiera cuesta 60 ó 70 millones", dice Quaresma.