Lopetegui lo tiene claro entre Messi y Cristiano

El español no esconde cuales fueron sus votos para The Best / AS

Fútbol Internacional

Viernes 25| 5:16 pm





El seleccionador de España, Julen Lopetegui, habló para 'El Partidazo' de la Cadena COPE. Cuando le preguntaron a qué jugadores y entrenadores había votado para el FIFA 'The Best' 2016 (el nuevo Balón de Oro), no tuvo problemas en revelar la identidad de sus elegidos.

En cuanto a los jugadores, su primer puesto fue para el azulgrana Leo Messi, alegando que no ha visto un jugador manteniendo su nivel durante tanto tiempo: "No conozco a otro futbolista como Messi. No he visto, ni creo que vuelva a ver a alguien con su continuidad".

Resuelto el misterio de la primera posición del podio, contó que votó a dos madridistas. El segundo fue para Cristiano Ronaldo. El crack del Real Madrid está considerado como el segundo mejor jugador para Lopetegui, pero lo que llama la atención es su tercer nombre. Se trata de Sergio Ramos, el central del Real Madrid que está a sus órdenes en la Selección.

En cuanto al capítulo de entrenadores, su preferido es Luis Enrique, con el que compartió vestuario en el Barcelona. El Real Madrid también ocupa el segundo lugar en su lista de técnicos, pues Zinedine Zidane es su siguiente opción. Completa el podio el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone.

Por tanto, Lopetegui ha confiado todos sus votos a jugadores y técnicos que pertenecen a la Liga Santander.

AS