Padre de 'Teo' Gutiérrez dice que a su hijo le gustaría volver al Junior

Teófilo Gutiérrez, padre del delantero de Rosario Central que lleva el mismo nombre, aseguró que si las directivas del Junior se interesan en contratar a su hijo para el próximo campeonato colombiano, el futbolista hará todo lo posible para regresar.



"Estoy seguro que si existe algún interés por parte de los directivos del Junior y el nuevo técnico seguro él lo va a analizar a fondo y va a hacer todo lo posible por volver a Barranquilla", dijo Gutiérrez en una entrevista con el periódico El Heraldo.



Asimismo, afirmó que en su último paso por el Junior "no le fue bien" pero destacó que estaría muy contento por regresar a un equipo en el que ha anotado 47 goles en 93 partidos.



"La última vez que estuvo en Barranquilla no le fue bien por muchas situaciones que pasaron, pero seguro que él va a estar muy contento de querer regresar a Barranquilla si se da esa oportunidad. Jugando en Junior seguro que desplegaría todo su fútbol", afirmó.



Por otra parte, agregó que su hijo "se despachó" (se desahogó) con los hinchas de Boca luego de anotarle un gol al equipo Xeneize en su casa, porque desde que llegó al estadio los aficionados lo presionaron.



"Teo se despachó con la gente de Boca ya que desde que llegaron al estadio ejercieron una presión contra él y esa fue la única manera de expresarse por todo lo que le habían dicho", señaló Gutiérrez, quien agregó que él le hubiese dicho a su hijo que no festejara simbolizando la banda que representa a River Plate.



"Seguro que tenía ganas de hacerlo cuando jugaba en River. Hemos hablado al respecto, me dijo que es una sensación única, algo que él sentía desde hace rato hacerlo. No estoy de acuerdo con la celebración, pero como hincha de River lo hizo", añadió. EFE

