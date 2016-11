En Chile se ensañaron con Buonanotte

Fútbol Internacional

El partido de la liga chilena entre Universidad Católica y Colo Colo disputado en San Carlos de Apoquindo, donde el cacique ganó por 1-0, terminó con un fuerte encontrón entre Diego Buonanotte y Esteban Pavez.

Duante todo el compromiso ambos jugadores tuvieron varios encontronazos que no pasaron de ser choques normales del partidos, o algún que otro reclamo. Pero al final del compromiso, el talentoso jugador argentino se fue en búsqueda de Pavez.

¿La razón? Durante el compromiso el jugador de Colo Colo le sacó en cara a Buonanotte el accidente de tránsito que tuvo en 2009, en el cual él manejaba y sus tres acompañantes fallecieron.

"Asesino, la concha de tu madre. Mataste a tus amigos", fueron las palabras textuales del chileno de 26 años en contra de Buonanotte, quien confirmó el hecho. "Se superó un límite. Es la primera vez que me pasa. Trato ya de no pensar en eso. No quiero entrar en polémicas a partir de eso porque en Chile siempre me han respetado. Prefiero quedarme con ese recuerdo".

La esposa del argentino, Jenny Scropanich, descargó toda su furia contra el jugador chileno y contra Colo Colo a través de twitter.

"Me daría mucha vergüenza ser hincha de un club que tiene contratado a Pavez, pero mucha de verdad. #ColoColo", fue el comentario de la esposa del argentino en la red social.

