Maradona: "Esto de no hablar con la prensa lo inventé yo"

Diego Maradona apoyó hoy la decisión de los jugadores de la selección argentina de no hablar con la prensa de su país por las críticas y acusaciones recibidas, y pidió que el silencio sea "total" y que incluya también a los familiares de los futbolistas.



"Es la primera vez en la historia que los jugadores dejan hablar a sus mujeres en lugar de hablar ellos. Todos podemos opinar de fútbol, todos. Pero que la esposa de un profesional salga a opinar de tácticas y a responderle a la prensa no me parece bien", dijo Maradona a través de su cuenta de Facebook.



"Yo banco (apoyo) a los jugadores de la selección argentina en este 'silenzio stampa'. Esto de no hablar con la prensa lo inventé yo, cuando fui capitán del Nápoles, hace más de 30 años. Y ahí no hablaba nadie, ni los jugadores ni sus familiares", agregó el ganador del Mundial de México 1986.



Lionel Messi, acompañado por sus 25 compañeros, anunció hace dos semanas que los jugadores de la selección de Argentina dejarán de hablar con la prensa local por las críticas recibidas y porque un periodista acusó al delantero Ezequiel Lavezzi de consumir marihuana en la concentración.



"Yo como técnico aconsejaría al capitán del equipo (Messi) y le diría que el silencio es total. Y no dejaría expuesta a mi mujer a lo que puedan decir los periodistas", agregó Maradona, que dirigió a la Albiceleste en el Mundial de Sudáfrica 2010.



Maradona defendió a Lavezzi al afirmar que es "el tipo más sano" de la selección y que "el periodismo no puede hablar con tanta impunidad"./EFE