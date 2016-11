Gerrard anunció su retiro del fútbol

Fútbol Internacional

Jueves 24| 8:14 am







Me siento muy afortunado de haber tenido la carrera que he tenido"

El centrocampista inglés Steven Gerrard, antiguo jugador del Liverpool y LA Galaxy, ha anunciado su retirada del fútbol profesional después de 19 años de carrera.



Gerrard, de 36 años, el cuarto jugador que más veces ha vestido la camiseta de Inglaterra -114 partidos, sólo por detrás de Peter Shilton, Wayne Rooney y David Beckham-, disputó 710 encuentros con el Liverpool, antes de recalar en 2015 en el LA Galaxy de la MLS estadounidense.



"Me siento tremendamente afortunado de haber experimentado tantas cosas positivas durante mi carrera. He tenido una vida profesional increíble y estoy agradecido por cada momento vivido en el Liverpool, en la selección inglesa y en el LA Galaxy", expresó el mediocampista.



"Cumplí mi sueño de adolescente al ponerme la famosa camiseta roja del Liverpool y, cuando debuté frente al Blackburn Rovers, en noviembre de 1998, nunca podría haberme imaginado lo que continuaría en los siguientes 18 años", prosiguió.



Desde su debut con el equipo de Anfield, un 29 de noviembre de 1998, en un partido de liga frente al Rovers, cuando sustituyó al noruego Vegard Heggem, Gerrard disputó 710 encuentros con la icónica camiseta 'Red'.



En sus 17 cursos en Liverpool, el centrocampista ganó una Copa de la UEFA, dos Supercopas de Europa, dos Copas de Inglaterra (FA Cup), tres Copas de la Liga y una Community Shield, además de la Liga de Campeones, conquistada en 2005, en una ya célebre noche en Estambul, en la que el conjunto inglés le remontó tres goles al Milán.



"Estoy orgulloso de haber jugado más de 700 partidos en el Liverpool, muchos de ellos como capitán, y de haber sido una parte importante a la hora de ayudar al equipo a conseguir grandes títulos. Ninguno de ellos más importante que el que conquistamos esa famosa noche en Estambul", relató.



El inglés, que capitaneó a los 'Tres Leones' en tres grandes torneos, hizo su debut con la absoluta en un partido frente a Ucrania en el año 2000 y marcó su primer gol en la victoria un año más tarde en la sonada goleada 1-5 sobre Alemania.



"En el plano internacional, me siento un privilegiado de haber vestido la camiseta de Inglaterra en 114 ocasiones y de haber capitaneado mi país. Lucí con orgullo la zamarra inglesa cada vez que la vestí", aseguró Gerrard.



"Me siento afortunado de haber jugado junto a grandes futbolistas y bajo la dirección de algunos técnicos excepcionales durante mi tiempo en Anfield y me gustaría darle las gracias a todos y cada uno de ellos", señaló.



El veterano centrocampista, que en los últimos días estuvo vinculado con el banquillo vacante del MK Dons, ha asegurado que está "emocionado por lo que depara el futuro" y ha dejado claro que quiere seguir ligado al mundo del fútbol.



"Estoy emocionado por lo que depara el futuro y siento que todavía tengo mucho que ofrecer a este deporte, de la forma en la que sea. Ahora me estoy tomando un tiempo para evaluar las diferentes opciones que tengo y haré un anuncio muy pronto", concluyó Gerrard. EFE