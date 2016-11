Gremio toma ventaja ante Mineiro en la ida de la final de la Copa de Brasil

Fútbol Internacional

El Gremio ganó por 1-3 al Atlético Mineiro en el partido de ida de la final de la Copa de Brasil disputado hoy en el estadio Mineirao de Belo Horizonte y se acerca así a su quinto título en esta categoría.



Gremio mostró su superioridad durante los noventa minutos de juego ante el equipo del exmadridista Robinho, que reconoció la superioridad del rival en el centro del campo, uno de los factores que explicaron la derrota de los mineros.



Durante el primer tiempo, los medios gauchos se hicieron con el control de todo el campo y presionaron la salida de balón de los hombres dirigidos por Marcelo Oliveira.



De esa presión nació el primer gol para Gremio, anotado en el minuto 29 por Pedro Rocha, que terminaría la noche con un doblete en su nómina.



En los primeros minutos de la segunda mitad, el Atlético volvió con otra cara y se lanzó al ataque, pero cuando mejor estaba posicionado en el terreno de juego, una jugada individual de Pedro Rocha aumentó las distancias en el marcador.



Sin otra alternativa y ante una desventaja de dos goles, el conjunto minero se volcó más hacia la portería rival y obtuvo premio con un tanto de bella factura de Gabriel.



Antes de ajustar el luminoso, Pedro Rocha, autor de los dos goles de Gremio, fue expulsado por doble amonestación.



No obstante, la inferioridad numérica no impidió que el atacante Everton, que salió desde el banquillo por Douglas, culminara en el último minuto un contragolpe conducido por Pedro Geromel y volviera a poner tierra de por medio con el 1-3 definitivo.



El partido de vuelta se disputará el 30 de noviembre en el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre.



La Copa de Brasil reúne a los campeones y subcampeones de los torneos regionales en los 27 estados del país, más otros invitados por diferentes criterios de competición.



Los dos clubes más laureados de esta competición son el Gremio y el Cruzeiro, ambos con cuatro títulos, si bien los primeros no levantan el trofeo desde 2001 y los segundos desde 2003.

EFE