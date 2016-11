Yohandry Orozco recuperó la sonrisa con el Cosmos

Fútbol Internacional

Cuando se habla de un jugador como Yohandry Orozco, se piensa inevitablemente en aquel golazo maradoniano que le marcó a Perú en un Sudamericano sub-20.

"La perla" también inscirbió su nombre en la historia del fútbol venezolano como integrante de la primera plantilla Vinotinto que asistió a un mundial, ese de la categoría Sub-20 realizado en Egipto en el 2009 junto nombres como el Salomón Rondón y José Manuel Velásquez, cuando sólo tenía 18 años.

Después de lo que parecía un ascenso indentenible, tras un paso tambaleante por el Wolsfburgo alemán, el zuliano retomó su mejor versión con el Deportivo Táchira duranet dos años, dejando huella en la afición aurinegra y coronando el título local en 2015.

Con la sed de revancha en el fútbol extranjero Yohandry se aventuró a tierras exóticas luego de un fantástico semestre con los andinos. Él junto a Gelmin Rivas, se marcharon al equipo Al Ittihad de Arabia Saudita, sin embargo vivieron suertes distintas.

Mientras Gelmin se hinchaba de goles, Orozco sufría la falta de minutos de juego por culpa de un mal trámite, y en lo personal se hundía.

"Viví momentos muy dificiles en Arabia Saudita. Lloré muchas noches", expresó el jugador de educada pierna zurda. "Cuando venía a Venezuela me sentía desahogado, tan libre. Afortundamente conté con apoyo de vecinos de donde vivía con Gelmin (Rivas) y por supuesto de mi representante que estuvo en todo momento, nunca me dejó sólo".

La solidaridad criolla sigue trascendiendo las fronteras, y aunque el período de inactividad y minutos en competición oficial afectaban a Orozco, un compatriota levantó el teléfono para brindarle una nueva oportunidad.

"Fue Savarese quien se puso en contacto con mi representante Salvador Maestro para llegar a Nueva York", comentó La "perla" vía whatsapp. Consciente de que debía retomar el ritmo, no sólo por él y por el compromiso asumido con el entrenador hasta entonces dos veces de la NASL.

"Llegué un poco pasado de peso al Cosmos, antes de llegar al equipo hice una parada en Maracaibo. Le agradezco la confianza y la oportunidad a Giovanni Savarese. Sé que al principio no jugaba porque no estaba en las perfectas condiciones, pero entonces no lo entendía", admitió el zuliano que con paciencia se hizo un hueco.

"Él esperaba el momento exacto para ponerme a jugar y demostrar lo que yo sabía, y me fui ganando su confianza". No en vano, Orozco disputó 25 partidos (20 como titular) en toda la temporada y tradujo su aporte al equipo en 8 goles, uno de ellos decisivo, ante el Rayo OKC que le valió el pase a la final al Cosmos.

Título y jugar con Arangol

"Gracias a Dios, pudimos salir campeones los tres. Jugar al lado de Juan Arango es increíble porque te quita cosas de encima. Le das un pase y sabes que cuando corres el te la va a poner, te la va a dar, siempre está bien posicionado", comentó el zurdo, que rememoraba situaciones con el excapitán vinotinto.

"Ya habíamos jugado juntos en la Copa América 2011 de Argentina contra Perú donde pude darle un pase que marcara gol, es un momento importante que viví con él".

Además de lo futbolístico, Orozco valora del MVP de la Liga, lo personal: "Compartir con un capitán, un eterno como Arango es increíble. Te da muchos consejos".

"Me siento orgulloso y contento ser venezolano y representar a mi país aquí en la NASL a pesar que hay gente que dice que este equipo no es para mí, que puedo estar en otra liga. Esta victoria se la dedico a mi país, porque aunque estoy lejos me duele lo que sucede allá".

La Vinotinto, la ilusión

Cuando se le pregunta por la Selección Nacional de fútbol, el volante zurdo cita una frase mencionada por su excompañero, Alejandro Moreno y técnico César Farías. "Hay que trabajar con la ilusión del primer día y la necesidad del último". En base a este mantra, el zuliano se mantiene concentrado. "No he parado de trabajar. Aunque la temporada terminó acá yo sigo entrenando y preparándome porque sé que en algún momento voy a ir la Selección, que es lo que más extraño, defender los colores de mi país".

"Durante la Copa América Centenario, en el partido contra Argentina me acerqué al estadio para que me vieran la cara y como estoy, tanto como Dudamel y el cuerpo técnico, para demostrarles que me importa la Selección. Dudamel me dijo que siguiera trabajando duro, que él estaría pendiente de cómo me iba en EEUU. Por ahora sigo aquí callado, en silencio y que el ruido pruebe todo el éxito".

Dios y su tiempo

Quien le conoce, sabe bien lo arraigado que es Yohandry con la religión, por eso insiste en esa frase popular que hoy, una semana después de titularse campeón en Estados Unidos, le da la razón y le devolvió la sonrisa.

"Estoy muy contento y agradecido con Savarese, y con Dios siempre, porque no debemos darle un espacio sino tenerle presente siempre. Él es grande y su tiempo es perfecto", concluyó "La Perla".