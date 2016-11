El "Lobo" Guerra ya conoce rival para los cuartos de final de la liga

Fútbol Internacional

Millonarios, que terminó en la sexta posición de la liga, se enfrentará a un Atlético Nacional que terminó como líder del torneo pero que afrontará esta fase con una nómina mixta porque está disputando las semifinales de la Copa Sudamericana y viajará en los próximos días a Japón para participar en el Mundial de Clubes.



En los cuartos de final también se enfrentarán el Independiente Medellín, actual campeón liguero, contra Santa Fe, último vencedor de la Copa Sudamericana, que se clasificó a esta ronda tras vencer en la última jornada de la fase regular al Once Caldas de Manizales en su casa.



El Medellín, dirigido por Leonel Álvarez, llegó a la jornada final clasificado, pero terminó la fecha en la quinta posición y con ello perdió la oportunidad de disputar el partido de vuelta en casa, mientras que Santa Fe terminó como cuarto tras vencer como visitante al Once Caldas.



Por su parte, Deportivo Cali, dirigido por el exfutbolista Mario Alberto Yepes, visitará al Atlético Bucaramanga, equipo que retornó este año a la primera división tras estar ocho años en segunda.



A su vez, Patriotas, que jugará por primera vez la fase final de la liga colombiana, recibirá en su casa al Deportes Tolima en el partido de ida.



El Tolima, que aprovechó su temprana eliminación de la Copa Sudamericana para enfocarse en el torneo doméstico, tendrá que enfrentarse a una de las revelaciones del campeonato.



Los partidos de ida de los cuartos de final se jugarán el 26 y 27 de noviembre, mientras que los encuentros de vuelta se disputarán el 30 de noviembre y el 1 de diciembre solo si Nacional no clasifica a la final de la Copa Sudamericana.



Si el actual campeón de la Libertadores pasa a la final del torneo continental, los encuentros de vuelta se disputarán el 3 y 4 de diciembre. EFE