Bauza citará a 32 jugadores para los partidos ante Chile y Bolivia

El seleccionador de Argentina, Edgardo Bauza, adelantó hoy que citará a 32 jugadores para los partidos de las eliminatorias sudamericanas ante Chile y Bolivia de marzo de 2017 porque hay once jugadores amonestados.



"Para la próxima doble fecha de eliminatorias voy a citar a 32 jugadores porque tenemos once amonestados. Con Chile es un partido clave porque es un rival directo en la clasificación para el Mundial", dijo Bauza durante una rueda de prensa en la escuela de periodismo DeporTEA.



A falta de seis jornadas, Argentina tiene 19 puntos y está en el quinto puesto, que da derecho a jugar una repesca ante un rival de Oceanía, mientras que Chile tiene 20 y es cuarta, el último lugar de clasificación directa para el Mundial de Rusia 2018.



Sergio Romero, Nicolás Otamendi, Emmanuel Mas, Marcos Rojo, Lucas Biglia, Javier Mascherano, Ángel Di María, Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Carlos Tevez y Paulo Dybala tienen una tarjeta amarilla y de ser amonestados ante Chile el 23 de marzo no podrán jugar con Bolivia cinco días más tarde en La Paz.



Además, el zaguero Ramiro Funes Mori, habitual titular, estará ausente ante Chile por suspensión.



El entrenador reveló que está "observando" al defensa del Valencia Ezequiel Garay, al delantero del Inter Mauro Icardi, y a Federico Fazio y Diego Perotti, defensa y centrocampista del Roma, respectivamente.



Bauza desmintió al presidente del ente regulador de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Armando Pérez, que aseguró que era "casi seguro" que el partido ante Chile se juegue en la Bombonera por expreso pedido del entrenador y los jugadores.



"Nadie pidió jugar en la cancha de Boca. Ni los jugadores ni yo. El domingo fui a ver a Tevez. Quería verlo en la cancha", dijo Bauza sobre su presencia de este domingo en el estadio de Boca Juniors.



Respecto a la decisión de los jugadores de dejar de hablar con la prensa local, luego de que un periodista acusara a Ezequiel Lavezzi de consumir marihuana en la concentración, Bauza consideró que no fue "una medida justa" porque "hay buenos y malos periodistas".



'El Patón' sostuvo que hará "todo lo posible para que vuelvan a hablar" con la prensa y volvió a afirmar que Argentina ganará el Mundial de Rusia 2018.



"Argentina está primera en el ránking FIFA y tiene los mejores jugadores. Por eso creo que vamos a salir campeones", añadió.

