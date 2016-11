Kouffaty tiene ofertas en Ecuador y en el exterior

Fútbol Internacional

Viernes 18





Jacobo Kouffaty, volante del Deportivo Cuenca conversó con Área 88 FM acerca de su futuro en la institución 'morlaca' además de revelar que tiene más ofertas de clubes locales y del exterior y sus objetivos de cara al cierre del torneo para aspirar a los torneos continentales.

"Quiero terminar jugando en el club porque ha sido un año de mucha alegría y enseñanza, no me puedo quejar. Conseguir el cupo internacional ya sea para Copa Libertadores o Sudamericana, es cerrar un gran año". empezó Kouffaty.

"Obviamente hay equipos interesados en mí, no solo aquí en Ecuador sino también afuera, pero yo estoy tranquilo trabajando y dando el máximo por este club. Hay que ver si el Deportivo Cuenca quiere seguir conmigo para conversar con mi agente y después tomar una decisión antes de diciembre", continuó Kouffaty sobre su futuro.

Acerca de su renovación con el equipo 'morlaco': "La verdad a mí no me han dicho, se que después que terminó la primera etapa si hubo la intención, pero ahora no porque mi agente no me ha dicho nada y tampoco no me han llamado a mi directamente".

Y finalmente recordó la salida de Aguinaga: "Si, sin duda el profe Álex me ayudó mucho para crecer y jugar, él es un entrenador importante para este país donde sigue siendo ídolo. Todos los días aprendí algo de él, con su salida uno tiene que adaptarse a nuevas cosas. Con él me sentía con mucha confianza, quién quita que en un futuro pueda seguir contando con su ayuda para seguir creciendo como profesional"./Con información de Ecuagol