UEFA suspendió a Roman Eremenko por positivo en cocaína

Wilder Delgado Suárez || @WilDelgado23

Este viernes la UEFA ha ratificado la suspensión de dos años para el mediocampista Roman Eremenko, luego de dar positivo por cocaína en un control antidoping realizado en septiembre, después de un partido de Champions League entre CSKA Moscú y Bayer Leverkusen.

El jugador nacido en Moscú, pero que representa internacionalmente a Finlandia, se realizó la prueba después de ese compromiso y arrojó rastros de haber consumido el estupefaciente. Previamente la UEFA había suspendido por 30 días a Emerenko.

CSKA Moscow midfielder Roman Eremenko has been banned for two years for taking cocaine



➡️https://t.co/TGYBDWX9V0 pic.twitter.com/CVTI1qOO4V