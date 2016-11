Argentinos Almeyda y Torrente lamentan que México deje la Copa Libertadores

Fútbol Internacional

Miércoles 16| 9:37 pm





Hasta ahora, la Liga MX del fútbol mexicano no se ha pronunciado sobre el tema ni ha manifestado su posición ante su posible salida de la Copa Libertadores, pero directivos de distintos equipos ya se adelantaron y han hecho pública su posición de no acudir más al torneo.



"Creemos que es una perdida para ambos torneos, los dirigentes tanto de Conmebol como de la Liga mexicana tendrían que ponerse acuerdo y dejarse de tonterías, son cuestiones que no dependen de nosotros", dijo Torrente en conferencia de prensa.



"La liga mexicana, cualquier equipo que pueda acceder a la Libertdores pierde una competencia y una vitrina importante", añadió Torrente.



Mientras que Almeyda, cuyo equipo tenía el boleto para la fase previa, declaró a la prensa que los que más pierden son los de equipos de la Conmebol "porque no podrán medirse contra equipos de gran calidad como los mexicanos".



Recordó que su equipo estaba planificando su participación para empezar en enero pero todo se quedó en planes.



"Para Chivas una gran ilusión poder estar en la Libertadores (...) son decisiones que no corren por nuestra cuenta, ganamos el boleto e hicimos lo que estuvo a nuestro alcance para estar en el torneo", recordó Almeyda.



Al referirse a sus equipos Almeyda dijo que Chivas, antes de pensar en jugar cualquier torneo internacional, tiene que concretar una buena liguilla y buscar el título, mientras que Torrente señaló que León debe clasificarse a la fase final en la última jornada.



Tras semanas de negociación para intentar un acuerdo, las dos competiciones no lograron ajustar sus calendarios y México, que tenía dos boletos directo y uno a la fase previa de la Copa Libertadores dejará el torneo de clubes que organiza la Conmebol. EFE