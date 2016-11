Isco: Sacamos un empate ante un gran rival y hay motivos para estar contento

Fútbol Internacional

Martes 15| 7:50 pm





"Estoy contento por las oportunidades que me da el míster y las intento aprovechar. Aquí nos ponemos todos al servicio de la selección", dijo Isco, autor del tanto del empate en el minuto 96, en la zona mixta.



"Es para estar contento. Hemos sacado un buen empate en un campo muy difícil, así que hay motivos para estar satisfecho", añadió el centrocampista del Real Madrid.



El malagueño, que salió desde el banquillo mediada la segunda mitad, celebró en el estadio de Wembley su segundo tanto con la camiseta de 'La Roja': "Todos los goles son importantes, pero éste es especial por el estadio y por el minuto", sostuvo.



"Cuando nos ponemos la camiseta no pensamos si el partido es amistoso o no", afirmó Isco, que dijo estar contento en devolver la confianza al seleccionador, Julen Lopetegui.



"Nos conocemos de las categorías inferiores y yo lo que intento siempre es responder en el campo y no decepcionar a nadie", concluyó. EFE