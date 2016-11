Osorio quiere estar más cerca de Rusia y descarta buscar empate ante Panamá

Fútbol Internacional

Lunes 14| 10:32 pm





El entrenador de la selección de México, el colombiano Juan Carlos Osorio, afirmó hoy que confía en el talento de sus futbolistas para superar el empate y dar el "gran paso" de ganarle mañana a Panamá, y estar más cerca de clasificarse al Mundial con 6 puntos en sus dos primeros partidos del hexagonal.



"Nunca hemos jugado al empate y mañana no va a ser la excepción, consideramos que es un riesgo muy grande de ir a defendernos y buscar una sola posibilidad de gol", dijo Osorio en una rueda de prensa junto al delantero Javier "Chicharito" Hernández, previo a la última sesión de entrenamiento en el Estadio Rommel Fernández, donde se disputará el partido.



Los mexicanos llegaron el domingo a Panamá, en donde fueron recibidos con algarabía por sus compatriotas residentes y los que han viajado para asistir al encuentro, en el que espera que su selección logre su primer triunfo a domicilio en 16 años.



Osorio destacó que su equipo tiene un "talento extraordinario" como lo demostró en la victoria 1-2 sobre Estados Unidos el jueves pasado, y que ante Panamá no será diferente.



"Creo que tenemos mucho talento sobre todo en la posición de interiores, y de extremos y de nueves, sin restarle al equipo de mitad de cancha para atrás, donde creemos que el comportamiento ha sido a lo largo de todos los juegos disputados por la selección siempre de una calificación alta", remarcó.



Añadió que por ello vienen a competir "por la gran posibilidad de hacer 6 puntos y de estar más cerca de nuestro gran objetivo de ir al Mundial con una calificación saludable", aunque reconoció que las bajas para este partido de Carlos Salcedo, Carlos Vela y Andrés Guardado son sensibles, pero que tienen "como cubrirlos".



Panamá no podrá contar este martes con su capitán y zaguero central Felipe Baloy, quien jugó durante una década en la Liga mexicana, ni con el habilidoso centrocampista Armando Cooper, ambos por acumulación de tarjetas amarillas.



Se espera la vuelta de Román Torres, el carismático defensa y capitán en ausencia de Baloy, quien se recuperó de casi un año de una lesión jugando por su equipo, el Seattle Sounders.



"Chicharito" coincidió con Osorio y resaltó que la "mejor y la más bonita oportunidad" que tiene es la de "empezar con 6 puntos de los 6 que se están disputando" en las primeras dos jornadas del hexagonal, sin conformarse con un empate.



El delantero del Bayer 04 Leverkusen y aspirante a convertirse en el mayor goleador de la selección mexicana, agregó que dentro de la cancha "van a dar todo para poder conseguir eso", sobre todo porque vienen "motivados" y "confiados" tras el triunfo logrado ante EE.UU.



"Venimos de esa victoria, con esa motivación, con esa confianza y alegría, y también con esa seriedad de que el partido contra Panamá no va a ser ni mucho menos más fácil, sino al contrario igual o hasta más complicado", expresó Hernández.



Osorio también reconoció las cualidades del equipo panameño, de sus jugadores y entrenador, su compatriota Hernán Darío el "Bolillo" Gómez, de quien destacó su experiencia mundialista y los duelos que sostuvieron ambos en el fútbol colombiano.



El entrenador de México dijo que competir contra los equipos de Gómez "siempre han sido un reto importante", por lo que espera que mañana "seguramente va a ser igual".



El estratega del equipo incluso especuló que quizá el "Bolillo" salga con una formación de 4-1-4-1 con un equipo "muy competitivo", "muy atlético" que saldrá "a disfrutar" del manejo de la pelota, pero que sus jugadores "igual saldrán "a nivelar esa parte".



Osorio detalló positivamente las cualidades y virtudes de cada uno de los jugadores claves del equipo panameño, pero en un tono siempre tranquilo y expresando reiteradamente la confianza en sus jugadores.



"Creemos totalmente en el jugador mexicano, en el fútbol mexicano, y la propuesta nuestra va correctamente y relacionada directamente con la valentía del jugador mexicano de ir a buscar los partidos, de ir a atacar, de buscar el arco contrario", afirmó.



Explicó que están tranquilos porque "conocen al rival" y saben de sus "virtudes", pero también, afirmó, "conocemos las nuestras y sabemos que no sólo tenemos el talento sino también la actitud de ir por el resultado".

EFE